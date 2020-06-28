Koronavirüsten ölenlerin sayısı dünya genelinde 500 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 501 bin 309'a, vaka sayısı 10 milyon 82 bin 618'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 128 bin 152 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 57 bin 103 ile Brezilya, 43 bin 514 ile İngiltere, 34 bin 716 ile İtalya, 29 bin 778 ile Fransa, 28 bin 341 ile İspanya, 26 bin 381 ile Meksika, 16 bin 103 ile Hindistan, 10 bin 364 ile İran, 9 bin 732 ile Belçika, 9 bin 135 ile Peru, 9 bin 26 ile Almanya, 8 bin 969 ile Rusya, 8 bin 516 ile Kanada, 6 bin 105 ile Hollanda, 5 bin 347 ile Şili, 5 bin 280 ile İsveç ve 5 bin 82 ile Türkiye izledi.

Ölü sayısının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Çin (4 bin 634), Ekvador (4 bin 424), Pakistan (4 bin 35), Kolombiya (2 bin 939), Endonezya (2 bin 720), Mısır (2 bin 708), Güney Afrika (2 bin 413), İsviçre (1962), İrlanda (1734), Bangladeş (1695), Irak (1660), Romanya (1589), Portekiz (1561), Suudi Arabistan (1511), Polonya (1435), Filipinler (1236), Arjantin (1207) ve Ukrayna (1110)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 5 milyon 458 bin 523 kişi iyileşti, 4 milyon 122 bin 786 kişinin tedavisi ise sürüyor.

OYNAT 00:00 Çinliler vahşi hayvan yemekten neden vazgeçmiyor? Koronavirüsün yayılmasıyla birlikte Çin'deki vahşi hayvan pazarları tüm dünyanın gündemine oturdu. Bilim insanlarının uyarılarına rağmen Çin'deki alışkanlık terk edilmedi.Çinliler neden vahşi hayvan tüketiminden vazgeçmiyor? Vahşi hayvanlar hangi alanlarda ve neden tüketiliyor birlikte bakalım...



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BREZİLYA, HİNDİSTAN VE MEKSİKA'DA VAKALAR ARTIYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1109, Meksika’da 602, Hindistan'da 384 kişinin öldüğü bildirildi.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1109 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 57 bin 70'e ulaştı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 602 artarak 26 bin 381'e ulaştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 384 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 95'e yükseldi.