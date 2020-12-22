Koronavirüs Londradan kaçış
AVRUPA DÜNYA

​Londra’dan kaçış: İngiltere'de yeni virüs mü çıktı?

Londra’dan kaçış

Mutasyona uğramış koronavirüs vakalarının görüldüğü Londra’da hareketlilik var. Binlerce kişi şehirden ayrılmak için Heathrow Havalimanı’na akın etti. Ancak Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülke kapılarını kapattığı için uçuşlar yapılamadı ve havalimanında uzun kuyruklar oluştu. Türkiye İngiltere ile birlikte Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan uçuşları da durdurdu. Londra’dan gelen son yolcular da testten geçirildi ve karantinaya alındı.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Türkiye İngiltere ile birlikte Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan uçuşları da durdurdu. Londra’dan gelen son yolcular da testten geçirildi ve karantinaya alındı.
Türkiye İngiltere ile birlikte Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan uçuşları da durdurdu. Londra’dan gelen son yolcular da testten geçirildi ve karantinaya alındı.

Koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan Türkiye’ye yapılan uçuşlar geçici olarak durduruldu. Karar üzerine bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir” açıklaması yaptı.

KARANTİNAYA ALINDILAR

  • Koca’nın açıklaması üzerine, Türk Hava Yolları’na ait uçakla Londra’dan İstanbul’a gelen 125 yolcu ve mürettebata, İstanbul Havalimanı’nda koronavirüs tedbirleri uygulandı. Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolcular daha sonra havalimanı içerisinde bulunan PCR testi alanına götürüldü. Burada yolcuların boğaz ve burnundan sürüntüler alındı. Londra’dan İstanbul’a gelen yolcuların evlerinde karantina altında olacakları ve filyasyon ekipleri tarafından takip altında tutulacakları öğrenildi.

Türk Hava Yolları’na ait uçakla Londra’dan İstanbul’a gelen 125 yolcu ve mürettebata, İstanbul Havalimanı’nda koronavirüs tedbirleri uygulandı.

Dünyaya yayılıyor

İngiltere’de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen Kovid-19 mutasyona uğramış versiyonu yeni bir ülkeye daha sıçradı. İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs varyantıyla enfekte olan bir hasta tespit ettiğini duyurdu. İtalyan vatandaşı olan hastanın test sonucu pozitif çıkmayan partneriyle birkaç gün önce İngiltere'den Roma'ya uçtuğunu belirtildi. İtalya; Danimarka, Hollanda, Avustralya, Belçika, Ukrayna ve İskoçya'nın ardından mutasyonun tespit edildiği İngiltere dışındaki yedinci ülke oldu. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ise, mutant virüsün ülkede henüz tespit edilmemiş olmasına rağmen Fransa'da olmasının mümkün olduğunu söyledi.

Londra’dan kaçış

  • İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış yeni tip hali, paniğe neden oldu. Binlerce Londralı, şehirden kaçmak için Heathrow Havalimanı'na akın etti. Ancak ülkelerin kapıları kapatması nedeniyle uçuşlar gerçekleştirilemezken, havalimanında uzun kuyruklar oluştu.
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