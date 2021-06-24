Koronavirüs Mecliste delta varyantı alarmı CHPli vekilin danışmanı karantinaya alındı
TÜRKİYE

Meclis'te delta varyantı alarmı: CHP'li vekilin danışmanı karantinaya alındı

İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan delta varyantı, Portekiz, Almanya, Fransa, Rusya ve İspanya'nın ardından Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta varyantının Türkiye’de 134 kişide görüldüğünü açıkladı. Son olarak delta varyantı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sıçradı. CHP ve MHP'li iki vekilin danışmanları delta varyantı şüphesiyle karantinaya alındı.

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Mecliste delta varyantı alarmı: CHPli vekilin danışmanı karantinaya alındı
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TBMM’de Koronavirüs delta varyantı şüphesiyle MHP ve CHP’de milletvekili danışmanlığı yapan iki kişi karantinaya alındı. ANKA'da yer alan habere göre, Koronavirüs tehdidine karşı mayıs ayında ikinci doz aşılarını olan iki danışmanın, buna rağmen rahatsızlanarak başvurdukları Meclis Hastanesi’nde yapılan test sonuçları pozitif çıktı.

  • Danışmanları arayan Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan test sonucunda yeni mutasyon Delta şüphesi olduğunu belirterek, evlerinden 14 gün boyunca çıkmamalarını istediler.

Delta varyantı alarmı: Delta varyantına karşı Biontech mi Sinovac mı daha etkili?
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Delta varyantı alarmı: Delta varyantına karşı Biontech mi Sinovac mı daha etkili?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün delta varyantının, Türkiye genelinde 16 ilde, 134 kişide görüldüğünü açıklamıştı. Bakan Koca’nın, Delta varyantına ilişkin Ankara’da dört vaka tespit edildiğini de duyurmuştu.

Delta varyantı nedir?

Koronavirüs'ün mutasyon geçirmiş hallerinden biri olan Delta varyantı, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (DSÖ), küresel olarak baskın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türü. Bu tür ilk olarak Hindistan'da görüldü. DSÖ'den bilim insanları, Delta mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ve bu yüzden baskın varyant haline geldiğini söylüyor.

Delta varyantı Avustralya'yı kasıp kavuruyor: Giderek yayılıyor
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Delta varyantı Avustralya'yı kasıp kavuruyor: Giderek yayılıyor

Hastaneye yatış oranını etkiliyor

Delta varyantının, baskın özellikleri nedeniyle hastaneye yatış oranını artırdığı belirtiliyor. İngiltere Halk Sağlığı kurumunun açıklamasına göre yeni vakaların neredeyse büyük çoğunluğu Delta varyantı kaynaklı.

Delta varyantının belirtileri neler?

Pandemi devam ederken virüsü engellemeye çalışan ve bir yandan da yeni varyantlarla ilgili incelemeler yapan araştırmacılar son olarak Delta varyantını mercek altına aldılar. Peki delta varyantı belirtileri neler, insanda ne kadar etkili?

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Düzce'de delta varyantı paniği: Hepsi karantinaya alındı
  • Zoe Kovid Semptom çalışmasını yürüten Prof Tim Spector, Delta varyantına yakalanmanın genç insanlar için daha çok kötü bir soğuk algınlığı gibi hissedilebileceğini söylüyor. Prof. Spector, Delta varyantına yakalanan gençlerin, kendilerini çok hasta hissetmeseler de virüsü bulaştırıp başkalarını riske atabileceklerine dikkat çekiyor.

Delta varyantı alarmı: Delta varyantına karşı Biontech mi Sinovac mı daha etkili?
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Delta varyantı alarmı: Delta varyantına karşı Biontech mi Sinovac mı daha etkili?

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