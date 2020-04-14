Koronavirüs New York devletleri geçti Huzurevlerinde binlerce kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

New York devletleri geçti: Huzurevlerinde binlerce kişi hayatını kaybetti

ABD’de salgının merkezi olan New York eyaleti, vaka sayısında tüm devletleri geçti. Eyalette can kaybı 10 bin 65’e, vaka sayısı 189 bin 415’e ulaştı. New York’un geçtiği ülkeler arasında İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya ve Çin de var. ABD genelinde ise ölü sayısı 23 bini, vaka sayısı 570 bini aştı. İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD’de huzurevinde ölenlerin kayda geçirilmediğini yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiliz Daily Mail gazetesi, yeni tip koronavirüs salgınının yeni merkezi ABD’deki çeşitli huzurevlerinde binlerce bakıma muhtaç yaşlının salgından dolayı hayatını kaybettiğini ama hükümet tarafından resmi kayıtlara geçirilmediğini yazdı. Gazete 10 gün önce 450 olan ölü sayısının hızla yükselerek 3 bin 621’e ulaştığını kaydetti. Hayatını kaybeden kişi sayısının Associated Press haber ajansı trafından belirlendiğini yazan gazete, 1 milyona yakın yaşlının bulunduğu ülke çapındaki huzurevlerinde ölü sayısının yeterli test yapılmamasından dolayı bilinenden çok daha yüksek olabileceğine işaret etti. Sadece son birkaç haftada Richmond’da bir huzurevinde 42 kişinin hayatını kaybettiğini, 100’den fazla kişinin de virüse yakalandığı belirtildi. Daha önce Avrupa’da salgından etkilenen İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere’de de huzurevlerinde binlerce ölüm yaşanmıştı.

NEW YORK’TA ÖLÜMLER 10 BİNİ GEÇTİ

ABD’de salgının merkezi olan New York ise vaka sayısıyla Kovid-19’dan etkilenen birçok devleti geçerek küresel sıralamada ikinci sıraya yükseldi. New York’un geçtiği ülkeler arasında İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya ve Çin gibi ülkeler bulunuyor. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette son 24 saatte 671 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 10 bin 65’e ulaştığını söyledi. Cuomo, vaka sayısının 189 bin 415’e ulaştığı eyalette hastaneye yatış oranları ve yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında son birkaç gündür düşüş yaşandığını ancak günde 2 bin kişinin hastanelere başvurmaya devam ettiğini söyledi. ABD’de New York’un ardından ikinci sırada 61 bin 850 vaka ve 2 bin 350 ölümle New Jersey, üçüncü sırada 25 bin 475 vaka ve 756 ölümle Massachusetts, dördüncü sırada 24 bin 638 vaka ve bin 487 ölümle Michigan, beşinci sırada 23 bin 287 vaka ve 681 ölümle California, altıncı sırada 22 bin 920 vaka ve 561 ölümle Pennsylvania yer alıyor. Bilançonun arttığı ABD genelinde ölü sayısı 23 bin 252’ye, vaka sayısı ise 579 bin 486’ya ulaştı.

Trump’a Fauci darbesi

Dr. Anthony Fauci ve Donald Trump
  • Kovid-19 salgınında geç önlem almakla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump’a bir darbe de sağlık danışmanından geldi. Beyaz Saray koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü’nde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci’nin, ülkede daha erken sosyal mesafe uygulamasına geçilmiş olsaydı korona virüs salgında daha fazla insanın hayatının kurtarılabileceği açıklaması ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Fauci’nin, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, “Koronavirüs salgınıyla ilgili daha önce tedbirlerin alınmasının mantıksal olarak mümkün olabileceğini kimse inkar edemez. Eğer daha erken tedbirler alınsaydı daha fazla hayat kurtarılabilirdi. Ancak bu tür kararların alınması karmaşıktır” ifadelerini kullanması tartışma başlattı. ABD Başvkanı Donald Trump ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Virüsü kökünden yok etmek için insanlar konuşmadan çok önce Çin’i yasakladım” şeklinde yanıt verdi. Fauci’nin yaptığı açıklamalarının ardından görevden alınacağı iddia edildi.

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KORONAVİRÜS
ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor


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