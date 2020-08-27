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Koronavirüs Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı? Oğlundan açıklama geldi
AKTÜEL TÜRKİYE

Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı, son durumu nasıl?

Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı? Oğlundan açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı duyurulan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla alakalı açıklama geldi. Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. Hatipoğlu, "Nihat Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna, "Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı" yanıtını verdi.

Haber Merkezi Diğer
Nihat Hatipoğlu
Nihat Hatipoğlu

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" demişti.

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"Hocamızın sağlık durumu çok iyi"


Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. "Nihat Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna cevap veren Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

  • "Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde... Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin. Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var."

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