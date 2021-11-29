Dünyada Omicron endişesi büyüyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 110 artışla 776 bin 647'ye yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 32 bin 240 artışla 48 milyon 234 bin 746'ya çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 110 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 776 bin 647'ye ulaştı. California 5 milyon 61 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 321 binden fazla vakayla Teksas ve 3 milyon 721 binden yüksek vakayla Florida izledi.

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California can kaybında da 74 bin 159 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Teksas'ta 73 bin 605'e ulaştı, Florida'da ise 61 bin 147 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 74,1'ine en az bir doz, yüzde 62,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 19,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

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Ülkede 231 milyondan fazla kişiye ilk doz, 196 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 37,5 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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Avustralya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 3'e çıktı

Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'ne (NT) Güney Afrika'dan gelen bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından ülkedeki vaka sayısı 3'e yükseldi.

NT Sağlık Bakanı Natasha Fyles, 25 Kasım'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden Darwin kentine hava yoluyla gelen erkek yolcuya yapılan testlerde, Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Kimliği açıklanmayan erkek yolcunun, Ulusal Direnç Merkezi'nde karantinaya alındığını belirten Bakan Fyles, "Toplumda virüs yayan başka biri olabilir veya farkında olmadığımız başka bir vaka da olabilir. Belirtileriniz varsa lütfen bir test yaptırın, bu gerçekten çok önemli." ifadelerini kullandı.

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Dün Güney Afrika'dan Sydney'e gelen iki yolcuda Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından NT'de kaydedilen yeni vakayla birlikte Avustralya'da Omicron varyantına yakalananların sayısı 3 oldu.

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Dördüncü vaka Sydney'de çıkabilir

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, Güney Afrika'dan eyalete gelen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin Omicron varyantına yakalanmış olabileceğini bildirdi.

Kovid-19'un Omicron varyantının yaygın olduğu 9 Güney Afrika ülkesinden NSW'ye son günlerde 141 kişinin geldiğini açıklayan Başbakan Perrottet, gelenlerin tamamının 14 gün boyunca otel karantinasına gönderildiğini söyledi.

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Eyalette dün kaydedilen iki Omicron vakasının ardından üçüncü kişiye yapılan test sonuçlarını beklediklerini Perrottet, şu aşamada eyalet sınırlarının kapanmasına gerek olmadığını sözlerine ekledi.

Avustralya hükümeti, Omicron varyantının görüldüğü Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Esvatini, Seyşeller, Malavi ve Mozambik'ten geleceklere sınırlarını kapatmıştı.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1997'ye çıktı

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020'de kaydedildiği Avustralya'da, bugüne kadar 209 bin 145 kişi virüse yakalanırken, son 24 saatte 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 1997'ye çıktı.

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Halen 14 bin 266 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, 75'i yoğun bakımda olmak üzere 512 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda'da 185 Kovid-19 vakası kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 3'ü yurt dışından ülkeye dönenler olmak üzere 185 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 bin 756 aktif vakadan, 10'u yoğun bakımda olmak üzere 93 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı. Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 11 bin 444 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da, 43 kişi hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 82 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 82 artarak 129 bin 711'e yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 bin 310 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 645'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 113 bin 192'ye çıktığı ülkede, 82 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 129 bin 711 oldu. Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 338 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 57 milyon 483 bin 74 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 46 milyon 683 bin 162 kişiye ikinci dozu, 995 bin 972 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı. Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 105 milyon 162 bin 208 doz aşı uygulandı.

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