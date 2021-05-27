Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19 aşısı) Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Koca: Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

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