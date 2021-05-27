Sağlık Bakanı Koca: Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim. pic.twitter.com/7Enohe4nH1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2021

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca: Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim