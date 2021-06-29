Koronavirüs Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı
TÜRKİYE

Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25’i artık aşılı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca: ​Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25’i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

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