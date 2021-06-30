Koronavirüs Sağlık çalışanları için 3 doz aşı talebi
TÜRKİYE

Sağlık çalışanları için 3. doz aşı talebi

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu, sağlık çalışanları için 3. doz olarak Biontech aşı hakkının sağlanmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Sağlık çalışanları için 3. doz aşı talebi
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İSTAHED'den yapılan açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 salgını kapsamında sağlık çalışanlarının aşılamasının ocakta başlayıp şubatta tamamlandığı belirtildi.

Sinovac aşısının ikinci dozu yapılan çok sayıda sağlık çalışanının tekrar Kovid-19 hastalığına yakalandığı ve aralarında yoğun bakım süreci yaşayanların olduğu dile getirilen açıklamada, son dönemde sağlık çalışanlarında Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanma durumunun belirgin olarak arttığı ifade edildi.

Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı
KORONAVİRÜS
Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı

Açıklamada, virüsün delta varyantının yükselişte olduğu bir dönem yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

  • "Günde 1 milyondan fazla vatandaşa aşı uygulayan Aile Hekimliği çalışanları başta olmak üzere sağlık çalışanlarını korumadan, ayakta tutmadan pandemi ile mücadelenin başarıya ulaşmasının imkansız olduğu ortadadır. Verilen bilimsel bilgiler ve son dönemde yaşanan sağlık çalışanlarında görülen Kovid-19 vakasındaki sayı artışı net göstermektedir ki bu savaşta güçlü olmak için sağlık çalışanlarına ivedi bir şekilde 3. doz yani hatırlatma dozu yapılmalıdır. Sinovac aşısı yaptırmış tüm sağlık çalışanları için delta varyantının yükselişte olduğu şu dönemde Biontech aşı hakkının tanımlanması gerekmektedir. Bakanlığımızdan acilen 3. doz aşılama talep ediyoruz."

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