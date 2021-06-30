Sağlık çalışanları için 3. doz aşı talebi

Sağlık Bakanı Koca: İki aşı arasını 4 haftaya çekebiliriz

TBMM'de 'nöbetçi bakan' olan Sağlık Bakanı Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Koca, 'Covid-19 aşısında iki doz arasındaki sürenin kısaltılmasıyla ilgili, '6 haftaya uzatmayı Uğur hoca ile görüşerek karar vermiştik. Özellikle vatandaşlarımıza erken dönemde 1'er aşıyı yapmak istemiştik. Şu dönemde elimizde yeterli aşımız var. Yarın Bilim Kurulu'nda gündem konularından biri de bu olacak. 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle hatırlatma dozu; 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmaması gerektiği de Bilim Kurulu'nun gündemi olacak' dedi.