Koronavirüs Salgında bireysel koruma ve korunma dönemi
TÜRKİYE

Salgında bireysel koruma ve korunma dönemi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “Kamusal kısıtlamaların kalktığı bireysel tedbirlerin ön plana çıktığı bir döneme geçiyoruz. Şimdi bireylere, riskli bir ortama giriyorsa, karşısında riskli bir insan varsa, hastalığı var ya da ileri yaştaysa, maskesini takarak karşısında insanı koruma sorumluluğunu yüklüyoruz.” şeklinde konuştu.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Salgında bireysel koruma ve korunma dönemi
Arşiv

Salgında bireysel koruma ve bireysel korunma dönemine geçildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “Kamusal kısıtlamaların kalktığı bireysel tedbirlerin ön plana çıktığı bir döneme geçiyoruz. Şimdi bireylere, riskli bir ortama giriyorsa, karşısında riskli bir insan varsa, hastalığı var ya da ileri yaştaysa, maskesini takarak karşısında insanı koruma sorumluluğunu yüklüyoruz.” şeklinde konuştu.

BU KARARLAR AŞININ ETKİSİ

Doç. Dr. Alper Karagöz de “Bir anda gevşeme noktasına gidilmemeli. Bireysel olarak tedbirler kişiye bırakıldı. ifadelerini kullandı. Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sıla Akhan şunları söyledi: Virüs devam ediyor. Hem bulaştırmamaya hem de kendisi hastala olmamaya dikkat etmeli.” Prof. Dr. Vefik Arıca ise “Bu geldiğimiz düzen aslında aşının gösterdiği etki. Risk gördüğümüz yerde maskemizi takalım.” dedi.

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