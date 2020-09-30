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Koronavirüs KKTCde iki aydan sonra ilk kez koronavirüs vakasına rastlanmadı
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Son dakika haberleri: KKTC'de iki aydan fazla süredir ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı

KKTC'de iki aydan sonra ilk kez koronavirüs vakasına rastlanmadı

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle KKTC'de 65 gün sonra ilk kez pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı. KKTC'de 10 Mart'tan bu yana toplam 757 Kovid-19 vakası görülürken, 4 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede 65 gün aradan sonra ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmediğini açıkladı.

Pozitif vakaya rastlanmadı

  • Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1465 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını belirtti.

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Tedavisi tamamlanan 22 kişinin taburcu edildiğini söyleyen Pilli, 106 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda yatan hasta olmadığını kaydetti.

KKTC'de 10 Mart'tan bu yana toplam 757 Kovid-19 vakası görülürken, 4 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Bakan Pilli, en son 26 Temmuz'da yeni Kovid-19 vakası görülmediğini açıklamıştı.

Rum kesiminde vaka sayısı 1755'e yükseldi

Güney Kıbrıs Rum yönetiminde son 24 saate 3147 test yapılırken, 12 Kovid-19 vakası saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 1755’e yükseldiğini açıkladı.

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