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Sputnik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Telegram hesabından görüşmeye ilişkin ayrıntılar veren Erdoğan, “Yapılan anlaşma kapsamında Rusya’dan Türkiye’ye gönderilecek Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediğimizi Sayın Putin’e belirttim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sputnik telefonu
Rusya Devlet Başkanı Putin - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Telegram hesabından görüşmeye ilişkin bilgi veren Erdoğan , Türkiye, Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19’la mücadelede iş birliği ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.

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  • Erdoğan, “Yapılan anlaşma kapsamında Rusya’dan Türkiye’ye gönderilecek Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediğimizi Sayın Putin’e belirttim. İki ülkenin pek çok alanda tesis ettiği iş birliğine aşı üretiminin de dahil olmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade ettim. Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanmasında Türk-Rus iş birliğinin önemine işaret ederek, Yukarı Karabağ konusunda da bölgesel normalleşme ve istikrar sürecinin iyi kullanılması gerektiğini dile getirdim” dedi.

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