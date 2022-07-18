Tatile gidebilmek için test yaptırmıyorlar!

Son 1 aydır Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor. Üst solunum yolu enfeksiyonuyla hastanelere giden vatandaşların üçte birinin testi pozitif. Haftalık vaka sayısı 117 bine, vefat sayısı ise 31’e çıktı. Uzmanlar koronavirüs belirtileri olmasına rağmen vatandaşların tatile gitmek için test yaptırmaya yanaşmadığını belirtiyor. Eğer dikkat edilmezse iki haftada vakaların daha çok artacağı ön görülüyor.

TESTLERİN TAMAMI POZİTİF

Vaka sayısının çok arttığının altını çizen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, “Şu anda net bir Kovid-19 salgını içerisindeyiz. Zaten Bakanlığın verdiği rakamlar da bunu gösteriyor. Vaka sayısı çok arttı. Soğuk algınlığı, klima çarpması, soğuk su ve dondurmadan boğaz ağrısıyla gelen bütün vakaların neredeyse tamamı Kovid-19 çıkıyor. Bir ay öncesine kadar , hiç Kovid-19 vakası görmezdik. Fakat son dönemlerde, başvuran hastaların neredeyse tamamı pozitif geliyor” dedi.

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TATİL YAYILIMI ARTIRDI

Tatile gidecek olan vatandaşların test yaptırmaktan kaçındığını kaydeden Akkoyunlu, “Bazı vakalar, ‘hocam soğuk algınlığı geçirdim’ ya da ‘dondurma yemiştim’ diyerek Kovid-19 olduğuna inanmak istemiyor. Bazıları da ‘tatile gidecektik’ deyip örnek vermek istemiyor. Bu da yayılımı artırıyor ve Kovid-19 olanlar etrafındakilere de bulaştırıyor” şeklinde konuştu.

Bir daha olmaz demeyin

Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: “Pandemi ilk başladığı zaman sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamalar vardı. En azından yayılım azalıyordu. Fakat artık içten yayılan bir durum var ve artık kapatma işe yaramıyor. Kovid-19 bu iki yıl içerisinde bize, maskeyi, mesafe ve ortam havasının temizliğinin önemli olduğunu öğretti. Salgın ilk başladığı zaman ‘Aşı yaptırdığınız ya da Kovid-19 olduğunuz zaman bir daha Kovid-19 olmazsınız’ diyorduk. Ama şimdi bir sürü varyant var. ‘Bir daha olmayacaksınız’ diye bir şey yok. Kovid-19 geçirdik deyip tedbiri bırakmak doğru değil.”