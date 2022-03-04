Koronavirüs Toplumun yüzde 97si kullandı HESe tam not
TÜRKİYE

Toplumun yüzde 97'si kullandı: HES’e tam not

Koronavirüs salgını ile mücadelede, sorgulamaları son kararlarla kaldırılan HES uygulaması vatandaşlar tarafından etkin bir şekilde kullanıldı. Salgınla birlikte Türkiye’nin uygulamaya soktuğu Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması 22 ay müddetince pandemi ile mücadelede önemli işler başardı. Yüz binlerce kişinin izolasyonu takip edilerek salgının daha da büyümesinin önüne geçildi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Toplumun yüzde 97si kullandı: HES’e tam not
Arşiv.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 hakkında bilgilendirme, yönlendirme, salgın hastalık ile ilgili yaşanabilecek riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen HES uygulaması 10 Nisan 2020’de kullanılmaya başlandı.

Yüzde 100’e yakın kullanım

HES uygulaması ile vatandaşların yaşadıkları bölgede ya da gitmek istedikleri yerdeki risk durumunu ve hastalık yoğunluğunu harita üzerinden görebiliyor, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, duraklar gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

  • Uygulamada, Kovid-19 aşı durumu, son 6 ayda içerisinde hastalığı geçirip geçirmediği, son 72 saat içerisinde sonucu negatif çıkmış bir PCR testi olup olmadığı bilgileri de paylaşılıyor. Uygulamada HES kodu sorgulama, aşı bilgilerine ulaşım, AB uyumlu sağlık pasaportu, ihbar, korona riskini hesaplama ve yapılan anketlere katılım gibi hizmetler yer alıyor.

Bugüne kadar nüfusun yüzde 97'si HES kodu aldı, 10 milyarın üzerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, güvenli sosyal hayatın kesintisiz olarak devam etmesi sağlandı.

  • 23 milyondan fazla risk uyarısı veren sistemle seyahat, ziyaret ve toplu alanlarda diğer insanlarla temasın önüne geçildi. Uygulama sayesinde 68 milyondan fazla kişi tarafından 120 milyon civarında HES Kodu oluşturuldu.

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