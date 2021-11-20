​TSK’da aşılama yüzde yüze yakın

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasına tüm bağlı kurum ve kuruluşları ile 81 ilde büyük destek verdi. 440 bin 293’ü asker, 39 bin 540’ı sivil olmak üzere 479 bin 833 personelin görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde muvazzaf ve yükümlülerin yüzde 98’i aşılandı. TSK alınan tedbirler sonucu koronavirüs vaka sayılarının azlığı bakımından, dünyadaki ordular içinde ön sıralarda yer aldı. Salgın başından bu yana da TSK’da 3 milyon 243 bin 106 PCR testi yapıldı.

KORONAVİRÜS Gebelerdeki pozitif vaka oranında artış: Yanlış tavsiye komalık ediyor

GÖREVLER AKSAMADI