Koronavirüs Türkiyenin 26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı Vefat sayısında ürküten artış
TÜRKİYE

Türkiye'nin 26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vefat sayısında ürküten artış

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 26 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. Vefat sayısındaki artışa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız?" ifadelerini kullandı. İşte 26 Ağustos koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vefat sayısında ürküten artış
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 257kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 19 bin 616kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bir günde toplam 297 bin 68 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 205 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 76,12 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 58,23 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 91 milyon 747 bin 545’e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Gümüşhane, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Iğdır takip etti.

Bakan Koca: Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız?

Vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı." dedi.

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