Türkiye'nin 26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Kronik hastalığı olanlara hayati uyarı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 215 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 29 bin 643 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bir günde toplam 356 bin 636 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 31 bin 467 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 77,85 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 674 bin 594’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

REKLAM

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Bakan Koca: Kronik hastalıkla ağır geçirme ihtimalini artırıyor

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın." uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 25 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca gurur verici oranı duyurdu

REKLAM

REKLAM

REKLAM

REKLAM

REKLAM

REKLAM

REKLAM

REKLAM

REKLAM