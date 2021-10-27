​Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 210 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 26 bin 896 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bir günde toplam 355 bin 947 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 542 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,01 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 861 bin 861’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

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En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Bakan Koca'dan 'kronik hastalık' vurgusu

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19’a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Kronik hastalığı olanlara hayati uyarı

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