Koronavirüs Türkiyenin 30 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 22 binin üzerinde
TÜRKİYE

Türkiye'nin 30 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 22 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 30 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 30 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 30 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 69 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 22 bin 83 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,79, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 43,28 olarak kayda geçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 424 bin 550 aşı uygulandı.

  • Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 833 bin 279'u birinci doz, 26 milyon 861 bin 882'si ikinci doz, 4 milyon 825 bin 484'ü üçüncü doz olmak üzere 72 milyon 520 bin 645'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Aşınızı olun, tedbirlere uyun"

Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altında tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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