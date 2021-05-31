Koronavirüs Türkiyenin 31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Düşüş sürüyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 31 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 31 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Düşüş sürüyor
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 493 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Kısıtlama hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında olacak
OYNAT 03:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Kısıtlama hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, haziran ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi ve cumartesi 22.00'de başlayacağını hafta sonu ise cumartesi 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar tam kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Erdoğan, yeme içme sektörü başta olmak üzere birçok işletmenin pazar günü hariç sabah 07.00'den akşam 21.00'e kadar hizmet verebileceğini açıkladı.

Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.

  • Test sayısı 54 milyon 139 bin 309'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404, vefat sayısı 47 bin 527 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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