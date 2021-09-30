Koronavirüs Türkiyenin batı kıyısındaki şehirler aşılamada maviye boyandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin batı kıyısındaki şehirler aşılamada maviye boyandı

İki doz aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan, Türkiye'nin batı kıyısındaki Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'da, haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları 100 bin kişide 100'ün altında seyrediyor.

Haber Merkezi AA
Türkiyenin batı kıyısındaki şehirler aşılamada maviye boyandı
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların oranının 15 ilde yüzde 75'in üzerine çıktığını açıklamasıyla, Türkiye'nin batı sahil şeridi maviye boyandı.

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus tablosuna göre Kırklareli yüzde 78,3, Edirne yüzde 77,1, Çanakkale yüzde 77,6, Balıkesir yüzde 76,4, İzmir yüzde 75,8, Aydın yüzde 75, Muğla da yüzde 77,9 ile mavi kategoride yer aldı.

Aşılama oranının en yüksek olduğu 10 ilin liderliğini Kırklareli üstlendi, aynı listeye batı sahil şeridinden Muğla, Çanakkale, Edirne, Balıkesir de girdi.

Türkiye'deki günlük verilerin yer aldığı tabloya göre yurt genelinde 2. doz aşılama oranı ise yüzde 70,98 oldu.

Her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı Kırklareli'nde 100 binde 82,1, Edirne'de 82,4, Çanakkale'de 88,08, Balıkesir'de 80,87, İzmir'de 49,58, Aydın'da 45,48, Muğla'da ise 43,17 olarak kayıtlarda yer aldı.

Aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan bu illerde, haftalık vaka sayısının 100 binde 100'ün altında olması dikkati çekti.

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