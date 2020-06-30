Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: İkinci dalgaya hazırlanmamız gerekecek

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüsün (Covid-19) olumsuz etkileri dünya genelinde devam ediyor. Ukrayna’da, vaka sayıları artış ivmesi yükseliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, konuya ilişkin açıklamasında, “Zakarpatya bölgesindeki hastanelerde korona hastalarına ayrılan bölümlerin yüzde 70’i doldu. Bu gidişle ikinci dalgaya hazırlanmamız gerekecek. Umarım çok kötü geçmeden atlatırız. Sağlık sektörümüz ikinci dalgaya hazır olmak zorunda” şeklinde konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal de bir açıklama yapmış ve Livov Bölgesi’nin yeni vaka sayılarında lider bölge olduğunu duyurmuştu.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki vaka sayısı son 24 saatte 706 kişi daha artarak 44 bin 334’e, can kaybı ise 12 kişi artarak bin 159’a yükseldi.

DÜNYA Ukrayna'da koronavirüs vaka sayısı 41'e yükseldi: İlk hasta taburcu edildi