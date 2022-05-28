Koronavirüs Vaka sayısı iki gün üst üste binin altında Hedefe bir gün kaldı
TÜRKİYE

Vaka sayısı iki gün üst üste binin altında: Hedefe bir gün kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının üç gün üst üste binin altında olması halinde toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağını açıklamıştı. Dün ve bugün vaka sayısının yeniden binin altına düştüğü görüldü. Son 24 saatte 138 bin 752 Kovid-19 testi yapıldı, 966 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi AA
Vaka sayısı iki gün üst üste binin altında: Hedefe bir gün kaldı
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

  • Buna göre, son 24 saatte 138 bin 752 Kovid-19 testi yapıldı, 966 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1104 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 719 bin 809 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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