Koronavirüs Yurt dışından gelen yolculara PCR test zorunluluğu yarın başlıyor
TÜRKİYE

Yurt dışından gelen yolculara PCR test zorunluluğu

Yurt dışından gelen yolculara PCR test zorunluluğu yarın başlıyor

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması tüm sınır kapılarında yarın başlayacak. Mart ayına kadar sürdürülecek uygulamada, testi ibraz etmeyenler geri dönüş hakkını kullanabilecek ya da Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste karantina altına alınacak.

Haber Merkezi AA
Türkiye'ye gelecek tüm yolcular son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini ibraz etmek zorunda.
Türkiye'ye gelecek tüm yolcular son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini ibraz etmek zorunda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini ibraz etme gerekliliği uygulamasının başlatılacağını duyurmuştu.

Mart ayına kadar sürecek

"PCR test ibrazı zorunluluğu" uygulaması yarın başlayacak. Uygulama, gelecek yıl mart ayına kadar sürdürülecek.

Yurt dışından gelen yolculara PCR test zorunluluğu
KORONAVİRÜS
Yurt dışından gelen yolculara PCR test zorunluluğu

Pasaport kontrolünde test sonuçları istenecek

Uygulamada, kara yoluyla sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlere pasaport kontrolü sırasında son 72 saatte yaptırdıkları PCR test sonuçları sorulacak.

Hudut kapısında testi ibraz etmeyenler geri dönüş hakkını kullanabilecek ya da Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri (ev, otel) adreste karantina altına alınacak.

Karantinaya alınacaklar

Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya alınacak.

Karantinanın 7. gününde PCR testleri negatif çıkanlar için karantina süresi tamamlanmış sayılacak. Testi pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığının Kovid-19 rehberi doğrultusunda yapılacak.

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