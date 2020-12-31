Koronavirüs Zeytinburnunda zabıta ekibini şaşırtan manzara İndirimi duyan mağazaya koştu
TÜRKİYE

Zeytinburnu’nda zabıta ekibini şaşırtan manzara: İndirimi duyan mağazaya koştu

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi ilçede şoke denetime çıktı. Ekipler denetimler sırasında bir mağazanın indirimini gören vatandaşların adeta korona virüsü unutarak mağazaya akın ettiğini gördü. Duruma müdahale eden zabıta ekipleri, işyerine kurallara uymadığı için adli ve cezai işlem yaptı.

Haber Merkezi İHA
Mağazada alınması gerekenden fazla müşteri alındığını tespit eden ekipler, adli ve cezai işlem uyguladı.
Mağazada alınması gerekenden fazla müşteri alındığını tespit eden ekipler, adli ve cezai işlem uyguladı.

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi ilçede geniş kapsamlı Covid-19 denetimine çıktı. Denetimlerde sosyal mesafenin korunması, maske, el dezenfektanı kullanımı ve hijyen gibi konularda işletmelerin aldığı önlemler ve bu önlemlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

  • Zabıta ekipleri, Covid - 19 kapsamında gerekli tedbirleri alan işletmelere teşekkür ederken, kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan işletmeleri ise uyardı. Ekipler ayrıca fiyat ve gıda ürünlerinin son kullanma tarihine yönelik de kontroller gerçekleştirdi.

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Mağaza ekipleri şaşırtan manzara

Öte yandan ekipler denetimler sırasında bir mağaza içerisinde gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Mağazanın indirimini gören vatandaşların mağazaya akın ettikleri görüldü. Mağaza içerisinde yapılan sayımda 36 müşteri tespit edildi. Mağazada alınması gerekenden fazla müşteri alındığını tespit eden ekipler, adli ve cezai işlem uyguladı.

  • Ekiplerin bir sonraki durağı bir manav oldu. Ekipler manav çalışanından ürünlerin alış fiyat listesini istedi. İncelemede listedeki fiyat ile tezgâhta bulunan fiyatlar arasında fahiş fiyat tespit edildi. Ekipler manav sahibini uyarıp, cezai işlem uygulandı. Son olarak ise birçok işyerinde sahte alkol ve kaçak alkole yönelik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde sırasında herhangi bir sahte alkol tespit edilmedi.

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