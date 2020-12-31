Zeytinburnu’nda zabıta ekibini şaşırtan manzara: İndirimi duyan mağazaya koştu

Balık değiliz, hiçbirinizi unutmadık!

2020 yılının berbat bir sene olarak hatırlanmasının en önemli sebebi Çin'den tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs. Bu virüs henüz Türkiye'ye gelmeden önce insanları bilgilendirmesi gerekenlerin para, şöhret için bizi kullandığına tanık olduk. Bu tanıklığımızı ise gelin kayıt altına alalım. Alalım ki bedel ödemeseler de hiç değilse unutmadığımızı bilsinler.

