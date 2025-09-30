KOSGEB 2025 girişimci desteği: KOSGEB başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? 36 ay geri ödemesiz 1,5 milyon TL kredi

Kendi işini kurmak isteyenlere KOSGEB’ten büyük fırsat! 2025 yılı girişimci destek başvuruları başladı. 1,5 milyon TL’ye kadar faizsiz ve komisyonsuz kredi imkânı sunuluyor. Geri ödemeler 3 yıl sonra başlayacak, personel ve makine alımlarından yazılım ve eğitim giderlerine kadar birçok masraf destek kapsamında olacak.





KOSGEB girişimci destek başvuruları başladı: 1,5 Milyon TL’ye kadar finansman

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2025 yılı Girişimci Destek Programı için başvuruları başlattı. Yeni iş kurmak veya mevcut işini büyütmek isteyen girişimcilere, 1,5 milyon TL’ye kadar %80 oranında geri ödemeli finansman imkânı sunuluyor. Başvurular 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak.





Yoğun ilgi: İlk iki dönemde 1,127 projeye destek

2025’in ilk iki döneminde programa rekor düzeyde başvuru gerçekleşti.

1. dönem: 3.164 girişimci başvurdu, 559 projeye 820 milyon TL destek sağlandı.

2. dönem: 3.361 girişimci başvurdu, 568 projeye 800 milyon TL destek verildi.

Toplamda 1.127 proje için 1 milyar 620 milyon TL destek onaylandı.





Kimler başvurabilir?

Destek programına, iş fikrini hayata geçirmek veya mevcut işletmesini geliştirmek isteyen tüm girişimciler başvurabiliyor. Özellikle genç, kadın, engelli, gazi ve şehit yakını girişimciler için destek üst limiti 150 bin TL daha artırılarak avantaj sağlanıyor.





Hangi giderler karşılanıyor?

KOSGEB’in sunduğu destek kapsamında girişimcilerin en temel ihtiyaçları için finansman sağlanıyor. Karşılanabilecek giderler şunlar:

Personel maaşları,

Makine, teçhizat ve kalıp alımları,

Yazılım harcamaları,

Eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları.





Kredi ve geri ödeme planı

KOSGEB’in girişimcilere sağladığı bu finansman faizsiz ve komisyonsuz olacak. Geri ödemeler, 36 aylık program süresinin sonunda başlayacak. İlk 3 yıl herhangi bir ödeme talep edilmeyecek. Ödemeler başladıktan sonra taksitli şekilde geri ödeme yapılacak.





Başvuru süreci nasıl işliyor?