2022 yılında bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattıkları 'Aile Okulu Projesi'ne de değinen Özer, "Ağustos ayında 81 ilde başladık ve hedefimiz 1 milyon aileye ulaşmaktı. Biz bu projeyi başlattığımız zaman 1 milyon rakamını çok afaki bulduk ama bir yılın sonunda 1 milyon 145 bin 555 aileye ulaştık. Katılımcıların yüzde 73'ü kadınlardan oluşuyordu. İçişleri Bakanlığımız ile protokol yaptık şimdi muhtarları da eğitime dahil ettik. Tüm muhtarlarımızı 'Aile Okulu' eğitiminden geçiriyoruz.

2023 yılındaki hedefimiz 2,5 milyon aileye ulaşmak. Köy okullarını açıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile 2 bin köy okulunun açılışını Külliye'de yapmıştık. Hane sayısı 10'un üzerinde olan tüm köy okullarını 3 ay içerisinde açacağız. Ama bir değişiklik yaptık; sadece anaokulu ve ilkokul açmıyoruz. Köylerde Halk Eğitim Merkezleri de kuruyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın, özellikle kadınlarımızın Halk Eğitim üzerindeki kurslara erişebilirliğini arttırabilmek için Aile Okulu da dahil olmak üzere yaşam becerilerini geliştirmek ve değerler ile beraber tekrar temas edebilmesini sağlayacak çok sayıda kursu köylere ulaştırıyoruz. Şu ana kadar 170 bin vatandaşımız ve ağırlıklı olarak kadınlarımız bu kurslardan faydalandılar" ifadelerini kullandı.