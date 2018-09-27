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KPSS ortaöğretim sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığı ile yapılan ortaöğretim düzeyi KPSS sınav giriş yerleri ve belgeleri bugün itibariyle erişime açıldı. KPSS sınavına girecek adaylar sınava giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler. İşte ayrıntılar...

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KPSS ortaöğretim sınav yerleri ve giriş belgesi erişime açıldı.

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ve giriş belgesi erişime açıldı.

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ve giriş belgesi erişime açıldı. ÖSYM, resmi sitesi ve Twitter adresi üzerinden KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden

T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

SINAVA GİRERKEN GEREKEN BELGELER

- 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

- Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretim ve Lise mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek. Sonuçlar posta yoluyla iletilmeyecek ve sadece ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenilebilecek.

KPSS sonuçları sorgulama ekranı
KPSS sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2018-KPSS lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve ÖABT değerlendirme işlemleri tamamlandı.KPSS SONUÇLARI OSYM.GOV.TR'DEAdaylar, KPSS sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek.KYK personel alımı ilanları

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