KPSS'siz 15 bi PTT personel alımı ne zaman? Şartları neler?

PTT'nin yeni yılın gelmesiyle 2022'de 15 bin personel alımı yapması bekleniyor. PTT'nin büro ve gişe memuru, dağıtıcı eleman istihdam etmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda PTT 15 bin personel alımı için gerekli şartlar başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor..

2022 PTT ALIMLARI NE ZAMAN?

PTT 15 bin personel alımı kadrosunda özellikle büro ve gişe memuru ile dağıtıcı eleman istihdam edilmesi bekleniyor. 2022 PTT 15 bin personel alımı için tarihlerin, yakında açıklanacağı öngörülüyor. PTT büro görevlisi, postacı alımları, avukat, mimar, mühendis, tekniker ve gişe kadrolarında alım yapacak..

PTT 15 BİN PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

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c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma,

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h) Madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

i) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

j) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

k) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

l) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak