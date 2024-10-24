Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları başladı ve borçlular için 60 aya kadar taksitlendirme imkanı sunuluyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyen kişiler, birikmiş borçlarını 60 aya kadar yapılandırabilecekler. Bu düzenlemeye göre, borçluların 1 yıl içerisinde yapılandırma başvurusu yapması gerekiyor.

KREDİ KARTI BORCU 60 AY YAPILANDIRMA BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı.

Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili detaylı bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

İHTİYAÇ KREDİSİ VE KART BORCU TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?

TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.





İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek.





Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.



