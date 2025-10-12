Kripto para piyasasında son durum: Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? Trump etkisi büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik sert açıklamaları, kripto para piyasasında panik satışlarına yol açtı. Bitcoin yüzde 9’dan fazla değer kaybederek 110 bin doların altına indi, Ethereum ve diğer altcoinler de sert düşüş yaşadı.





Trump’ın Çin tehditleri kripto piyasasını sarstı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik ticaret tehditleri, küresel piyasalarda büyük dalgalanmaya neden oldu. Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin’den ithal edilen ürünlere mevcut tarifelere ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını ve kritik yazılımlara ihracat kontrolü getirileceğini açıkladı.





Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, Çin’in ticaret konusunda “olağanüstü agresif” bir tutum sergilediğini belirterek, bunun “uluslararası ticarette duyulmamış bir uygulama” olduğunu söyledi. Bu açıklamalar, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasına neden olurken, kripto para piyasasında sert satışlar başladı.





Bitcoin 110 bin doların altına düştü

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 9’dan fazla düşerek 110 bin doların altına indi. TSİ 11.00 itibarıyla 109 bin 980 dolardan işlem gören Bitcoin, haftalık bazda da yüzde 10 değer kaybetti.





Trump’ın açıklamalarından önce Bitcoin’in değeri 122 bin doların üzerindeydi. Uzmanlara göre bu düşüş, piyasanın Trump’ın ticaret savaşını yeniden alevlendireceği yönündeki endişelere verdiği tepki olarak değerlendiriliyor.





Kripto piyasasının değeri 3,7 trilyon dolara geriledi

Küresel kripto para piyasasının toplam değeri 24 saat içinde yüzde 10,32 azalarak 3 trilyon 700 milyar dolara geriledi. Bu, son üç ayın en büyük günlük düşüşü olarak kayıtlara geçti. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altın ve ABD tahvillerine talep artarken, riskli varlıklarda satış baskısı yoğunlaştı.





Ethereum ve altcoinlerde büyük kayıplar

Piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum da sert düşüşten nasibini aldı. ETH fiyatı yüzde 13 gerileyerek 3 bin 760 dolar seviyesine indi. Diğer büyük altcoinler olan BNB, Solana ve XRP de yüzde 8 ila 15 arasında değer kaybetti. Uzmanlar, kripto piyasasındaki satış dalgasının kısa vadede devam edebileceğini belirtiyor.





Uzman yorumu: “Trump’ın her Tweet’i piyasayı etkiliyor”

Kripto analiz uzmanı Michael Saylor’a göre, “Trump’ın ticaret politikalarına dair her açıklaması, yatırımcı psikolojisini doğrudan etkiliyor. Bitcoin artık sadece finansal bir varlık değil, jeopolitik gelişmelerin de nabzını tutan bir gösterge haline geldi.”



