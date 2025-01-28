TV100 sunucusu Kübra Par, bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi ifşa eden gazeteci Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Canlı yayın sonunda el hareketi yaparak gündeme gelen Kübra Par'ın hayatı da merak edilmeye başlandı. İşte sunucu Kübra Par'ın biyografisi.

Kübra Par'ın tam adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun şeklindedir. Kübra Par, 20 Nisan 1984 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Kübra Par, 2003 yılında Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde "Nisanın Gölgesi" adlı şiiriyle jüri özel ödülünü kazanmıştır. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile evli olan Parmaksızoğlu, Habertürk'ün Web Haber Müdürlüğü'nü üstlendiği gibi Perşembe günleri Habertürk ekranlarında 'Açık ve Net' adlı televizyon programını sunmuştur. Bir süredir TV100 ekranlarında yer alan Kübra Parmaksızoğlu, Ana Haber bülteninin sunucusudur.