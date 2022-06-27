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Yaz Kuran Kursları başladı: Diyanet Kuran Kursları ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaz Kuran kurslarının başladığını duyurdu. 20 Haziran'da başlayan yaz Kuran kursları kayıt süreci devam ederken Kuran kurslarının ne kadar süre eğitim vereceği merak ediliyor. Peki, Kuran kursları kaç hafta sürecek? Yaz Kuran kursları ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuran kursları kaç hafta sürecek, Diyanet yaz kursları ne zaman bitecek?
Yaz kuran kursları

Yaz Kur’an Kursları Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla Manisa’da düzenlenen törenle başladı. Okullar yaz tatiline girince, yaz Kuran kursu için kayıt yaptıran öğrenciler kursların ne kadar süreceğini merak ediyor.

YAZ KURAN KURSLARI NE KADAR SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 8 hafta sürecek. Kurslar 27 Haziran'da başlıyor, 26 Ağustos'ta sona eriyor.

YAZ KURAN KURSU KAYIT BAŞVURU TARİHLERİ 2022

Kayıtlar ise 20 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında gerek öğrencinin kendisi gerek velisi tarafından yapılabilecek.

YAZ KURAN KURSLARINA NASIL KAYIT YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Yaz Kur'an Kursları'nda eğitim almak isteyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçede açılan kursları https://dibbys.diyanet.gov.tr/... web sitesinden öğrenebilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Yaz Kur’an Kursları başladı
GÜNDEM
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Yaz Kur’an Kursları başladı
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