Yaz Kuran Kursları başladı: Diyanet Kuran Kursları ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?

Yaz Kur’an Kursları Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla Manisa’da düzenlenen törenle başladı. Okullar yaz tatiline girince, yaz Kuran kursu için kayıt yaptıran öğrenciler kursların ne kadar süreceğini merak ediyor.
YAZ KURAN KURSLARI NE KADAR SÜRECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 8 hafta sürecek. Kurslar 27 Haziran'da başlıyor, 26 Ağustos'ta sona eriyor.
YAZ KURAN KURSU KAYIT BAŞVURU TARİHLERİ 2022
Kayıtlar ise 20 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında gerek öğrencinin kendisi gerek velisi tarafından yapılabilecek.
YAZ KURAN KURSLARINA NASIL KAYIT YAPILIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Yaz Kur'an Kursları'nda eğitim almak isteyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçede açılan kursları https://dibbys.diyanet.gov.tr/... web sitesinden öğrenebilecek.