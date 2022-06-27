Yaz Kuran Kursları başladı: Diyanet Kuran Kursları ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaz Kuran kurslarının başladığını duyurdu. 20 Haziran'da başlayan yaz Kuran kursları kayıt süreci devam ederken Kuran kurslarının ne kadar süre eğitim vereceği merak ediliyor. Peki, Kuran kursları kaç hafta sürecek? Yaz Kuran kursları ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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