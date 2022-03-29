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Özgün Hatayın eşsiz lezzeti Kurkaz
YEMEK TARİFLERİ

Hatay’ın eşsiz lezzeti: Kurkaz

UNESCO'nun gastronomi kenti ağına alınan Hatay.2ın çok sevilen ancak pek de fazla bilinmeyen lezzeti 'Kurkaz'ın tarifini sizler için bulduk. Görüntü ve şekil itibariyle zencefile benzetilen kurkaz, yabancı turistler tarafından oldukça ilgi görüyor. Peki kurkaz nasıl yapılır? Kurkaz'ın içinde neler vardır? İşte tarifin detayları sizlerle..

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Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Kurkaz tarifi: Kurkaz nasıl yapılır?
Kurkaz tarifi: Kurkaz nasıl yapılır?

Tarihi çok eski zamanlara dayanan kurkaz yemeğinin ana maddesi olan yabani yer elması sulak alanlarda yetişirken, toprağın altından çıkarılıyor. Normal bir elmadan çok zencefile benzeyen görüntüsü ile dikkat çeken yabani yer elması, geçmiş ve geleceğin kombinasyonu ile eşsiz bir lezzet sunuyor.

Kurkaz tarifi: Kurkaz nasıl yapılır?
Kurkaz tarifi: Kurkaz nasıl yapılır?

UNESCO Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, unutulmaya yüz tutmuş Hatay’ın olmazsa olmaz tüm yemeklerini Gastronomi Evi’nde misafirlerine sunduklarını belirterek, “UNESCO Hatay Gastronomi Evi olarak unutulan yemeklerin tekrar kazandırılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Unutulan kurkaz yemeği yapıldı. Pazarda hallerde bulunan yabani yer elması olarak biliniyor. Aslında unutulan bir yemektir. Bizler unutulmaya yüz tutmuş Hatay’ın olmazsa olmaz tüm yemeklerini 7 gün 3 öğün boyunca 250 yıllık tarihi konağımızda misafirlerimize sunmaya devam ediyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin yöreye ait tüm lezzetleri bulabileceği gastronomi evimizde 3. yılımızı doldurduk ve bu süreçte 400’den fazla yemeği menümüze ekledik” dedi.

Kurkaz tarifi: Kurkaz nasıl yapılır?
Kurkaz tarifi: Kurkaz nasıl yapılır?

"Kurkaz yemeği yabani yer elmasından yapılan bir yemek"UNESCO Hatay Gastronomi Evi Baş Mutfak Şefi Süleyman Demirel, kurkaz yemeğinin tarihinin çok eski zamanlara dayandığını belirterek, “Hatay’ın unutulmaz yemeklerini UNESCO Hatay Gastronomi Evi olarak yapmaya devam ediyoruz. Kurkaz yemeği yabani yer elmasından yapılan bir yemek. Yağmur sonrası sulak alanlarda toprağın altından çıkarılan bir sebze. Hatay’da da çok eski zamanlara dayanan bir tarihi var. Zeytinyağlı ve etli bir şekilde yapılabiliyor. Soğanları tereyağı ile beraber kavuruyoruz, iyice kavrulduktan sonra etleri ilave ediyoruz. Sonrasında salça ve soyduğumuz yabani yer elmalarını ekliyoruz. İsteğe göre baharatlar kullanabilir. Kaynamaya bıraktıktan sonra servis edebiliyoruz” diye konuştu.

Kurkaz tarifi: Kurkaz nasıl yapılır?
Kurkaz tarifi: Kurkaz nasıl yapılır?

Kurkaz için gerekli malzemeler

  1. ½ Kg Kurkaz
  2. 1 çorba kaşığı tereyağı
  3. 250 gr. Kuzu kuşbaşı et
  4. 2 su bardağı su (veya et suyu)
  5. 1 çorba kaşığı domates salçası
  6. Karabiber
  7. Tuz

Kurkaz nasıl yapılır?

Kurkazların kabuğu soyulur. Küp küp doğranır. Bir tencerenin içerisine tereyeğı eklenerek eritilir. İçine etler atılarak sarartılır. Daha sonra kurkazlar eklenerek birkaç kez çevrildikten sonra tuz ve karabiber eklenerek bir kasede su ile inceltilmiş olan salça katılarak 20 dk. Hafif ateşte pişirilir. Ve sıcak servis edilir.

Not: Kurkaz; sulak alanlarda kendiliğinden yetişen bir çeşit yabani yerelması.

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