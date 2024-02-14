"Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos'un kadrosunda kimler olacak, nereden yayınlanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yıllar geçmesine rağmen hala birçok izleyici tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Kurtlar Vadisi dizisi, hayranlarını heyecanlandıran bir gelişmeye ev sahipliği yapıyor. Yeni adıyla Kurtlar Vadisi Kaos'un, yakın bir gelecekte dijital bir platformda yayınlanacağı iddiası gündemde. Peki Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos'un kadrosunda kimler olacak, nereden yayınlanacak?
KURTLAR VADİSİ GERİ Mİ DÖNÜYOR, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddiası gündeme geldi. Dizinin ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ ismiyle dijital bir platformda yayınlanacağı çıkan iddialar arasında yer aldı.
Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Bahadır Özdener ile Raci Şaşmaz ve 4 sezon 99 bölüm konsept danışmanlığı yapan Soner Yalçın, geçtiğimiz sene bir mekanda buluşarak saatlerce toplantı yapmışlardı.
Oyuncu kadrosu şimdilik açıklanmayan Kurtlar Vadisi Kaos'ta Necati Şaşmaz'ın yanı sıra, Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer aldığı iddiası ileri sürüldü.