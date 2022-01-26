İstanbul'da motokurye yasağı bitti mi? Kuryeler çalışıyor mu?

Son dakika haberine göre, trafiğe çıkış yasağı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "Kuryeler çalışmaya başladı mı?" sorusunun yanıtını verdi.

KURYE YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul'daki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı araçlara trafiğe çıkış yasağı gelmişti. Çok sayıda vatandaş tarafından ise "Kurye yasağı kalktı mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyordu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bu sorulara cevap verdi.

Vali Yerlikaya açıklamasında "Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda; buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir." dedi.

Kıymetli İstanbullular,



özellikle ara sokaklarda;

❄️📍Buzlanma ve

🌨📍Kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden



⛔️motosiklet,

⛔️elektrikli scooter ve

⛔️motokuryelerin🛵🛴



TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI SÜRMEKTEDİR❗#BuzlanmayaDikkat#motokurye pic.twitter.com/zcfZMvKkVH REKLAM January 26, 2022