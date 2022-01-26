Özgün İstanbulda motokurye yasağı bitti mi? Kuryeler çalışıyor mu?
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İstanbul'da motokurye yasağı bitti mi? Kuryeler çalışıyor mu?

Kuyelere getirilen yasağın son durumu merak ediliyor. İstanbulda paket servisi veya kargo amaçlı kullanılan motorkuryelerin ulaşımı kar yağışı nedeniyle etkilenmişti. Bu anlamda motorkuryelerin hizmet vermesi yasaklanmıştı. İstanbul'da bugün itibariyle normalleşmeye başlayan ulaşımın ardından vatandaşlar kuryelerin çalışıp çalışmadığını sorguluyor. Peki, paket servis başladı mı? Kurye yasağı sürüyor mu? İşte son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda motokurye yasağı bitti mi? Kuryeler çalışıyor mu?
kurye

Son dakika haberine göre, trafiğe çıkış yasağı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "Kuryeler çalışmaya başladı mı?" sorusunun yanıtını verdi.

KURYE YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul'daki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı araçlara trafiğe çıkış yasağı gelmişti. Çok sayıda vatandaş tarafından ise "Kurye yasağı kalktı mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyordu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bu sorulara cevap verdi.

Vali Yerlikaya açıklamasında "Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda; buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir." dedi.

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