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Kütahya iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Kütahya iftar vakitleri

Kütahya 2024 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2024 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Kütahya iftar vakti, Kütahya akşam ezanı, akşam namazı ve Kütahya namaz vakitleri belli oldu. Kütahya'da oruç tutan Müslümanlar için Kütahya akşam ezan saati ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesine göre 2024 Ramazan ayı Kütahya imsak vakti, akşam ezanı ve iftar vakitleri haberimizde.

12:57 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:30 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kütahya
Kütahya
İçindekiler

Kütahya'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Kütahya akşam ezanı, akşam namazı ve Kütahya namaz vakitleri haberimizde.

Kütahya iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Kütahya imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Kütahya namaz vakitleri ve Kütahya imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Kütahya'da ilk iftar saat kaçta 2024?

Kütahya'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 19:10'da akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Kütahya'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Kütahya'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:26'da okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

  • 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)
  • 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
  • 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü
  • 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Kütahya'nın Tarihi

Kütahya, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Osmanlı döneminde ise önemli bir kültür ve sanat merkezi olmuştur.

Kütahya'nın Coğrafi Konumu

Kütahya, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alır. Uşak, Afyonkarahisar, Bursa ve Manisa gibi illerle komşudur. İç Anadolu'nun batı kesiminde yer alan Kütahya, dağlık bir arazi yapısına sahiptir.

Kütahya'nın Nüfusu

Kütahya, Türkiye'nin orta büyüklükteki illerinden biridir. 2022 itibarıyla nüfusu 600 bin civarındadır. Şehir, tarım, hayvancılık, seramik üretimi ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Kütahya'nın Posta Kodu

Kütahya'nın posta kodu 43XXX'dir. Kütahya'nın farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.



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