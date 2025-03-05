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Kütahya İftar ve Sahur Vakti Ne Zaman? 5 Mart İftar ve sahur saatleri

Kütahya İftar ve Sahur Vakti Ne Zaman? 5 Mart İftar ve sahur saatleri

13:355/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
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Kütahya imsakiyesi
Kütahya imsakiyesi

Kütahya iftar ve sahur vakti, ikinci oruçları için ibadet etmeye hazırlanan yüz binlerce kent sakininin araştırdığı konu olmaya başladı. Tam olarak saat bilgisi almak isteyen vatandaşların araştırdığı Kütahya sahur saatleri, Diyanet’ten alınan 2025 Kütahya Ramazan İmsakiyesi doğrultusunda öğrenilebilecek. Peki, bugün Kütahya’da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, 2025 Kütahya Ramazan İmsakiyesi ve iftar saati hakkında bazı bilgiler

Kütahya imsakiyesi yayımlandı. Kütahya'da yaşayan Müslümanlar için imsak vakti, oruç ve sabah namazı ibadetlerine başlama zamanını belirleyen en önemli vakitlerden biridir. Ramazan ayında ve günlük ibadet rutinlerinde doğru vakitleri bilmek, dini vecibeleri yerine getirmek açısından büyük önem taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayına girilirken iller için imsak ve iftar vakitlerini açıkladı. Bugün Kütahya'da iftar saat kaçta? İşte Kütahya imsakiyesi...

KÜTAHYA SAHUR/İMSAK SAATİ KAÇ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hesaplamalara göre 2025 Ramazan ayının ikinci günü yani 5 Mart Çarşamba tarihinde Kütahya sahur saati 05:58 olarak belirlendi.

KÜTAHYA İFTAR SAATİ KAÇ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hesaplamalara göre 2025 Ramazan ayı 5 Mart Çarşamba tarihinde Kütahya iftar saati 19.03 olarak belirlendi.

KÜTAHYA RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Dini Günler Takvimine göre 2025 Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek.



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