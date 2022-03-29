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Özgün Kuveyt Türkten katılım finans alanında yine bir ilk
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Kuveyt Türk’ten katılım finans alanında yine bir ilk!

Teknoloji ve dijitalleşmenin avantajlarını müşterilerine hızlı şekilde yansıtan Kuveyt Türk, çiftçilere ve şahıs firmalarına uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini başlatan ilk katılım finans kuruluşu oldu. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde uzaktan Kuveyt Türk müşterisi olan çiftçiler ve şahıs firmaları, ilk 500 TL’lik harcamalarına 100 TL iade alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kuveyt Türk’ten katılım finans alanında yine bir ilk!
​Kuveyt Türk’ten katılım finans alanında yine bir ilk!

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, bir ilki gerçekleştirerek şahıs firmaları ve çiftçilere uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini başlatan katılım finans kuruluşu oldu. 30 Haziran 2022 tarihine kadar Kuveyt Türk’te görüntülü görüşmeyle hesap açan şahıs firmaları ve çiftçiler, ilk 500 TL’lik banka kartı harcamalarına 100 TL iade kampanyasından da yararlanabilecek.

Şahıs firmaları ve çiftçiler işinin başından ayrılmıyor

Yeni uygulama sayesinde şahıs firmaları ve çiftçiler, Kuveyt Türk Mobil üzerinden görüntülü görüşmeyle şubeye gitmeden uzaktan hesap açılışı yapabiliyor. Bunun için bireysel hesap açılışında olduğu gibi Kuveyt Türk Mobil uygulamasındaki “başvuru” ekranına tıklanarak ilgili form ve belgeler ekleniyor. Ardından yapılan görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde hesap açılabiliyor.

Kuveyt Türk’ten katılım finans alanında yine bir ilk!
Kuveyt Türk’ten katılım finans alanında yine bir ilk!

“Şahıs firmalarının ve çiftçilerimizin yanındayız”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Çiftçilerimizin ve şahıs firmalarının finansmana ulaşma, bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı şekilde yapma gibi ihtiyaçlarına teknoloji ve inovasyon eksenli hızlı çözümler geliştiriyoruz. Uzaktan görüntülü görüşmeyle müşteri olma hizmetimizi, 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla bireysel tarafta başlatan ilk kurumlardan biri olduk. Burada ciddi mesafeler kat ettik, deneyimler elde ettik. Şimdi de müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını değerlendirerek şahıs firmaları ve çiftçilerimiz için yeni bir adım attık. Katılım finans alanında bir ilki daha gerçekleştirerek, şahıs firmaları ve çiftçilerimiz için hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetimizi devreye aldık. Şahıs firmaları ve çiftçilerimiz, çok kısa bir sürede hesap açıp Kuveyt Türk Mobil’i kullanmaya başlayabiliyor. İnovatif ve teknolojik hizmetlerle dönüşmeye, müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

CebimPos ile ödemelerini güvenli ve hızlı şekilde alma imkânı

Öte yandan, Kuveyt Türk'ün akıllı cep telefonlarını POS cihazına dönüştürerek ödeme alınmasını sağlayan tahsilat çözümü CebimPOS sayesinde tüm şahıs firmaları ve çiftçilere ücretsiz ve aidatsız tahsilat/ödeme alma imkânı da sunuluyor. Sanal POS sisteminin altyapısıyla kullanılan Kuveyt Türk CebimPOS’ta, yapılan kartlı ödeme işlemlerinde 3D Secure ve GO – Güvenli Öde altyapısı kullanılıyor. Bu sayede güvenli ödeme hizmeti sunulabiliyor. Türkiye’deki banka ve ödeme kuruluşlarının Troy, Mastercard ve Visa logolu kartlardan ödeme alınabildiği ve tüm banka kredi kartlarıyla taksitli işlem yapılabildiği CebimPos ile satış-stok yönetimi özelliği sayesinde ürünler kategoriler halinde eklenebilirken, satış-stok yönetimi de kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Kuveyt Türk’ün çiftçilere ve şahıs firmalarına yönelik uzaktan hesap açılışı hizmeti ile CebimPOS ürünüyle ilgili detaylı bilgiye www.kuveytturk.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kuveyt Türk Hakkında

Kuveyt Türk, 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın bankacılığı alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk, ayrıca dünyada ve Türkiye’de ilk sürdürülebilir sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye’de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye’de iki Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahiptir. Son 4 yıldır Türkiye’nin En İyi İşvereni ödülüne layık görülen Kuveyt Türk, 2021’de de ilk sırada Avrupa’nın En İyi İşvereni seçildi. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 442 şubesiyle ve dijital kanallarıyla müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” yaklaşımı doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, insani yardım kampanyalarına destekte bulunmuş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.
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