KYK burs ve kredi ocak ödemeleri başladı mı? TC Kimlik Numarasına Göre Ödeme Takvimi

Üniversite öğrencileri, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırılıyorlar. Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yatacağı bilgisi için gözler Bakanlık açıklamasına çevrildi. Lisans, ön lisans ve doktora öğrencilerine verilen 2023 KYK burs ve kredileri Ziraat Bankası üzerinden yatırılacak. T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her belirlenen tarihlerde ödenen Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi ödemeleri, aralık ayında toplu olarak yatırıldı. Ocak ayı KYK burs kredi ödemeleri de hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki TC Kimlik numarasının son rakamına göre KYK burs kredi ücretleri ne zaman yatacak?

KYK burs kredisi

Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı?

Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerinin maddi açıdan desteklenmeleri için her yıl burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Bu destekten faydalanan öğrenciler, ocak ayı ödeme takvimini araştırıyor. TC Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara ocak ayı ödemeleri bugün başladı.

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KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?

TC Kimlik numarasının son rakamına göre KYK burs kredi ücretleri ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi ocak ayı ödemeleri 6 Ocak'ta başladı. TC kimlik numarasının son rakamına göre ödeme günleri şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü

Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü

Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü

Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü

Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

2023 KYK burs kredisi ne kadar?

2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Buna göre, yeni burs ve kredi miktarı şöyle:

KYK Lisans bursu: 1.250 lira

KYK yüksek lisans bursu: 2.500 lira

KYK doktora bursu: 3.750 lira

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.