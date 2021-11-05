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KYK E-Devlet burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuru ekranı

KYK burs başvuruları başladı. Bir süredir öğrencilerin merakla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenci bursları için başvurular bugün başladı. KYK burs başvurusu nereden yapılır? KYK ilk bursu ne zaman ödenecek? İşte KYK burs başvurularına ilişkin ayrıntılar ve e- Devlet KYK burs başvuru ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK E-Devlet burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuru ekranı
kyk burs başvurusu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim kredi ve burs başvurularının başladığını duyurdu.

KYK burs başvurusu bugün başladı. KYK burs ve kredi başvurusu yapacak olan üniversite öğrenciler başvurusunun nasıl yapılacağı ve diğer ayrıntıları araştırmaya başladılar.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

KYK BURSU KARIŞILIKSIZ MI, KARŞILIKLI MI?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilmektedir.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KYK BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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