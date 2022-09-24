KYK yurt oda ve yatak numarası nasıl sorgulanır? KYK çağrı merkezi telefon numarası...

KYK yurduna yerleşen öğrenciler, yurtlarına gitmeden önce hangi oda ve yatak numarasında konaklayacağını merak etmeye başladı. E-devlet sorgulama ekranı...

KYK YURT ODASI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt sonuçları ve nakil işlemleri başta olmak üzere artık birçok işlem online olarak yapılıyor. Bu sebeple KYK yurt oda no işleminin de e-Devlet üzerinden yapıldığı düşünülüyor.

Fakat KYK oda ve blok numarasını öğrenmek için KYK müşteri hizmetlerini aramanız gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz...

444 0 472 KYK çağrı merkezini arayın 0'ı tuşlayarak müşteri temsilcisine bağlanın Temsilciye oda ve blok numaranızı sorduğunuzda size bilgi verecektir.

KYK yurt odası, genellikle yurda giriş yapılmasının akabinde evrak kayıt süreciyle birlikte öğrenilmektedir. Evrak kaydını tamamlayarak oda numarası belli olan öğrenciler, yurt görevlileri tarafından valizlerini teslim noktasına götürecek ve odaları tanıtılacak.

Diğer taraftan KYK oda numarası hakkında detaylı bilgiler 444 0 472 adresinden öğrenilebilecek.

KYK YURDUNA GİDERKEN GÖTÜRÜLMESİ GEREKENLER

Öğrenci belgesi

Kimlik fotokopisi

4 adet vesikalık fotoğraf

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Kan grubu

KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont

IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)

Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)

6 TİP KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?

1. tip KYK yurt fiyatı ve depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6. tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik oluyor. Odada çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı, İnternet var.

KYK YURTLARI KAÇ ODALI?

Odalarda kalan öğrenci sayısına, yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişiklik göstermektedir. KYK fiyatları KYK 1. tip yurtlardan, KYK 6. tip yurtlarına doğru artış gösterir. 6. tip KYK yurtlarında oda sayısı 2 kişiliktir. 1. tip KYK yurtlarında odada 6 kişi kalıyor ve tuvalet ortak kullanım alanındadır.

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KYK YURT TİPLERİ NELERDİR?

1. tip KYK yurdu

2. tip KYK yurdu

3. tip KYK yurdu

4. tip KYK yurdu

5. tip KYK yurdu

6. tip KYK yurdu

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK'ya ait 6 farklı tipte yurt bulunmaktadır. Yurt ücretleri 1.tip yurtlardan 6.tip yurtlara doğru artış göstermektedir. Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir.

KYK YURTLARINDA SINIRSIZ İNTERNET VAR MI?

KYK yurtlarında internet vardır. Öğrencilerin Aylık 32 GB hak bulunmaktadır. Sisteme TC kimlik numaranız ve oluşturacağınız şifre ile giriş yapabilirsiniz.

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