Özgün KYK burs parası ne zaman yatacak?
ÖZGÜN HABERLER

KYK burs parası ne zaman yatacak?

Başvuru süreci 10 Kasım'da sona eren KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. KYK bursu kazananlara lisansta 1250, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 3 bin 750 lira olacak. Peki KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu para ile burs ve kredi ödemeleri ne zaman verilecek?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK üç aylık toplu para ne zaman yatacak? GSB KYK burs kredi demeleri yattı mı?
KYK bursu yattı mı?

KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında 15-17 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Değerlendirmeler neticesinde GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını açıkladı. KYK burs ve öğrenim kredisi için geri sayım başladı KYK üç aylık toplu para ne zaman yatacak?

KYK burs kredi ücreti ne kadar?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, KYK burs ve kredi miktarını açıkladı. Erdoğan, "Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

KYK üç aylık toplu para ne zaman yatacak?

KYK 3 aylık burs ödemesinin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında Aralık ayı içerisinde hesaplara yatırılması beklenmektedir. KYK üç aylık toplu para ödemesi ile hesaplarına ödeme yapılacak olan öğrenciler, ihtiyaçlarını bu meblağ aracılığıyla karşılayabilecek. Diğer taraftan aylık ödeme tarihleri ise her ay 6'sı itibariyle TC Kimlik Numarasına göre hesaplara yatırılacak.

KYK kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılmalı?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

Üniversite ulaşım desteği başvurusu başladı mı, başvurular nereye yapılır?
ÖZGÜN
Üniversite ulaşım desteği başvurusu başladı mı, başvurular nereye yapılır?
Messi yumurtayı geçti

Messi 'yumurta'yı geçti

Dünya Kupası fotoğrafı rekor kırdı.
Zamandan 133 dakika tasarruf

Zamandan 133 dakika tasarruf

Avrasya Tüneli'nden 6 yılda 97 milyon araç geçti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışmalara son noktayı koydu: Baba oğul gibiyiz

Kritik toplantı başladı: Milyonlarca kişi toplantıdan çıkacak kararı bekliyor.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi: Yaralılar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.