KYK burs parası ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında 15-17 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Değerlendirmeler neticesinde GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını açıkladı. KYK burs ve öğrenim kredisi için geri sayım başladı KYK üç aylık toplu para ne zaman yatacak?

KYK burs kredi ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, KYK burs ve kredi miktarını açıkladı. Erdoğan, "Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

KYK üç aylık toplu para ne zaman yatacak?

KYK 3 aylık burs ödemesinin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında Aralık ayı içerisinde hesaplara yatırılması beklenmektedir. KYK üç aylık toplu para ödemesi ile hesaplarına ödeme yapılacak olan öğrenciler, ihtiyaçlarını bu meblağ aracılığıyla karşılayabilecek. Diğer taraftan aylık ödeme tarihleri ise her ay 6'sı itibariyle TC Kimlik Numarasına göre hesaplara yatırılacak.

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KYK kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılmalı?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.