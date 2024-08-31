"KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? e-Devlet KYK yurt başvuru sonuç takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kazanan binlerce aday yurt başvurusunu yaptı. Özellikle eğitim almak için şehir dışına çıkacak adaylar ise KYK yurt başvurularına yoğun ilgi gösterdi. Yurt başvuruları değerlendirilirken adayların devlet kurumlarından alınan bilgileri dikkate alınıyor. Ekonomik durum, eğitim alınan şehir ve diğer kriterler belirleyici oluyor. KYK yurt başvurularının üzerinden 1 haftadan fazla zaman geçerken gözler e-Devlet’e çevrildi. KYK yurt sonuçları ekranında asıl olarak yurt hakkı elde eden adaylar yer alacak. KYK yurt sonuçları açıklandıktan sonra belirlenen süre içerisinde kayıt yaptırılacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Devlet yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler için başvuru ekranı 4 gün açık kalmıştı. 20-24 Ağustos’ta başvurularını yapan adaylar sonuçlara odaklandı.

KYK yurt değerlendirme işlemleri tamamlanmadığından henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçlar Eylül ayının ikinci haftası içerisinde erişime açılmıştı.

Bu yıl ise KYK yurt başvuru sonuçlarının en geç 13 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

KYK Yurt Sonuçları E-devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek.

SONUÇLARIN ARDINDAN KAYITLAR BAŞLAYACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçlar erişime açıldıktan sonra adaylar için yurt kayıt maratonu başlayacak.

Öğrenciler, kayıt hakkı elde ettikleri devlet yurtlarına ilgili belgelerle başvuru yaparak kayıtlarını tamamlayacak.