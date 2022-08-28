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KYK yurt sonuç tarihi: 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. KYK yurt başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihi itibariyle başladı. 2022 KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2022-2023 KYK yurt sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanır? İşte yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? e-Devlet KYK sonuç sorgulama 2022
KYK yurt sonuçları

KYK yurt sonuçları 2022, binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Yurt başvuru işlemlerini gerçekleştirenler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı duyurusunu bekliyor. Peki, KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? KYK yurt sonuçları kaç günde açıklanır?

KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman açıklanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayan başvurular 28 Ağustos 2022 Pazar gününe kadar devam edecek. 2022 KYK yurt başvuru sonuçlarının Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. KYK yurt başvurusu sonuçları e devlet üzerinden öğrenilebilecek.

  • e-Devlet KYK yurt başvurusu sonucu sorgulama için tıklayınız

KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalır?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

Kimler KYK yurdunda kalamazlar?

Örgün yükseköğretim okumayanlar (sadece açık öğretim okuyanlar kyk yurtlarında kalamaz)

Ailesi ile aynı şehirde yaşayanlar ( Aynı belediye sınırları )

Taksirli suçlar hariç sabıkası olan öğrenciler

Toplu ortamlarda yaşamaya engel olabilecek hastalıkların olması ( akli sorunlar, bulaşıcı hastalıklar )

Asgari ücret ve üzerinde geliri olan işte çalışanlar ve sabit geliri olanlar

Resmi kuruluşlardan süresiz uzaklaştırma cezası alanlar

KYK yurdu ilk kayıt ücreti nedir?

KYK iİlk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır? Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK ilk kayıt ücretini yatırdım ne yapmalıyım?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK yurt ücretleri ne zaman ödenir?

Yurt ücretleri ne zaman ödenmelidir? İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59’a ödenmelidir.

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