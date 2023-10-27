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Lakers, Suns’ı yenerek ilk galibiyetini aldı: 100-95 | ÖZET

NBA’de Los Angeles Lakers, konuk ettiği Phoenix Suns’ı 100-95’lik skorla yenerek ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Lakers’ta 30 sayı, 12 ribaund, 2 asistle oynayan Anthony Davis, galibiyetin mimarı oldu. Lakers’ın 38 yaşındaki yıldızı LeBron James de 21 sayı, 9 asist ve 8 ribaundla karşılaşmayı tamamladı. Phoenix’te ise Kevin Durant 39 sayı, 11 ribaund, Eric Gordon da 15 sayı, 2 asist kaydetti. Los Angeles Lakers - Phoenix Suns maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:55 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Los Angeles Lakers 100-95 Phoenix Suns Maç Özeti

Los Angeles Lakers 100-95 Phoenix Suns Maç Özeti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 2 maç ile devam etti. Batı Konferansı ekibi Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns’ı 100-95’lik skorla yenerek, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Los Angeles Lakers - Phoenix Suns maç özeti haberimizde.

LOS ANGELES LAKERS - PHOENİX SUNS MAÇ ÖZETİ

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns maç özetini izlemek için

ANTHONY DAVİS’DEN 30 SAYI, LEBRON’DAN 21 SAYI

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 2 maç ile devam etti. Batı Konferansı ekibi Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns’ı 100-95’lik skorla yenerek, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Lakers’ta 30 sayı, 12 ribaund, 2 asistle oynayan Anthony Davis, galibiyetin mimarı oldu.

Lakers’ın 38 yaşındaki yıldızı LeBron James de 21 sayı, 9 asist ve 8 ribaundla karşılaşmayı tamamladı.




#Los Angeles Lakers
#Phoenix Suns
#NBA
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