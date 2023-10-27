Los Angeles Lakers 100-95 Phoenix Suns Maç Özeti
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 2 maç ile devam etti. Batı Konferansı ekibi Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns’ı 100-95’lik skorla yenerek, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Los Angeles Lakers - Phoenix Suns maç özeti haberimizde.
LOS ANGELES LAKERS - PHOENİX SUNS MAÇ ÖZETİ
ANTHONY DAVİS’DEN 30 SAYI, LEBRON’DAN 21 SAYI
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 2 maç ile devam etti. Batı Konferansı ekibi Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns’ı 100-95’lik skorla yenerek, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
Lakers’ta 30 sayı, 12 ribaund, 2 asistle oynayan Anthony Davis, galibiyetin mimarı oldu.
Lakers’ın 38 yaşındaki yıldızı LeBron James de 21 sayı, 9 asist ve 8 ribaundla karşılaşmayı tamamladı.