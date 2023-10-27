Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, konuk olduğu San Antonio Spurs'ü özellikle ikinci yarıdaki iyi savunmasının yardımıyla 126-119 yenerek sezona galibiyetle başladı. Mavericks'te all-star Luka Doncic 33 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparken, Kyrie Irving 22 sayı ve 6 asist, Tim Hardaway 17 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Grant Williams 17 sayı ve 6 ribaunt, Dereck Lively 16 sayı ve 10 ribauntla galibiyeti getirdi. Spürs'te Devin Vassell 23 sayı ve 5 ribaunt ile en skorer isim oldu. San Antonio Spurs - Dallas Mavericks maç özeti ve NBA’de gecenin toplu sonuçları haberimizde.