Malatya imsakiyesi yayımlandı. Malatya'da yaşayan Müslümanlar için imsak vakti, oruç ve sabah namazı ibadetlerine başlama zamanını belirleyen en önemli vakitlerden biridir. Ramazan ayında ve günlük ibadet rutinlerinde doğru vakitleri bilmek, dini vecibeleri yerine getirmek açısından büyük önem taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayına girilirken iller için imsak ve iftar vakitlerini açıkladı. Bugün Malatya'da iftar saat kaçta? İşte Kayseri imsakiyesi...
Malatya imsakiye 2025 Diyanet Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Özellikle Ramazan ayı boyunca, Malatya sahur vakti ve iftar saati bilgilerini takip etmek, oruç hazırlıklarını düzenlemek açısından büyük önem taşıyan 2025 Malatya Ramazan İmsakiyesi, teravih namazı ve bu ay içerisinde gerçekleşecek dini günler konusunda da bilgi veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Malatya Ramazan İmsakiyesi 2025 sayesinde, Malatya'da oruç tutacak olanlar günlük sahur ve iftar saatlerini anlık olarak görüntüleyebiliyor. Peki, Ramazan İmsakiyesi Malatya iftar ve sahur vakti... Malatya'da imsak vakti ve iftar saat kaçta? İşte, Malatya imsakiye 2025 Diyanet Sahur vakti ve iftar vakti 2025
MALATYA SAHUR VAKTİ 2025 VE İFTAR VAKTİ 2025
Malatya’da bugün sahur vakti 05.25 olacak. Malatya iftar saati ise 18.26’da gerçekleşecek. 29 günün tamamını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
81 ilin Ramazan İmsakiyesini daha detaylı bir şekilde yenisafak.com.tr imsakiye sayfalarından kolayca görüntüleyebilirsiniz.
MALATYA'DA İMSAK VAKTİ, İFTAR VAKTİ, TERAVİH SAAT KAÇTA?
1. Gün: 1 Mart Cumartesi İmsak: 05.31 Akşam: 18.26 Yatsı: 19.42
2. Gün: 2 Mart Pazar İmsak: 05.30 Akşam: 18.27 Yatsı: 19.43
3. Gün: 3 Mart Pazartesi İmsak: 05.28 Akşam: 18.28 Yatsı: 19.44
4. Gün: 4 Mart Salı İmsak: 05.27 Akşam: 18.29 Yatsı: 19.45
5. Gün: 5 Mart Çarşamba İmsak: 05.25 Akşam: 18.30 Yatsı: 19.46
6. Gün: 6 Mart Perşembe İmsak: 05.24 Akşam: 18.31 Yatsı: 19.47
7. Gün: 7 Mart Cuma İmsak: 05.22 Akşam: 18.32 Yatsı: 19.48
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün 30 Mart 2025 | Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün 31 Mart 2025 | Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 1 Nisan 2025 | Salı