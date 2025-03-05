Malatya imsakiye 2025 Diyanet Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Özellikle Ramazan ayı boyunca, Malatya sahur vakti ve iftar saati bilgilerini takip etmek, oruç hazırlıklarını düzenlemek açısından büyük önem taşıyan 2025 Malatya Ramazan İmsakiyesi, teravih namazı ve bu ay içerisinde gerçekleşecek dini günler konusunda da bilgi veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Malatya Ramazan İmsakiyesi 2025 sayesinde, Malatya'da oruç tutacak olanlar günlük sahur ve iftar saatlerini anlık olarak görüntüleyebiliyor. Peki, Ramazan İmsakiyesi Malatya iftar ve sahur vakti... Malatya'da imsak vakti ve iftar saat kaçta? İşte, Malatya imsakiye 2025 Diyanet Sahur vakti ve iftar vakti 2025