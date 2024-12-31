Malatya için 2025 yılı bir milat olacak. Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Depreme ve afete dirençli yeni konutların ve iş yerlerinin teslim edileceği bir yıl olacak." dedi.
Malatya 2025'te yeni konutlara ve iş yerlerine kavuşacak. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği kentte 2025 yılının bir milat olacağını belirterek, "Depreme ve afete dirençli yeni konutların ve iş yerlerinin teslim edileceği bir yıl olacak." dedi.
2025'te deprem konutları ve işyerleri teslim edilecek mi?
Vali Yavuz, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılının başta Malatya olmak üzere ülkeye sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti. Yeni yılın umutların büyüdüğü, geleceğe olan inancın pekiştiği bir yıl olmasını dileyen Yavuz, şöyle devam etti: "Malatya'mız için 2025 yılı bir milat olacak. Depreme ve afete dirençli yeni konutların ve iş yerlerinin teslim edileceği bir yıl olacak. Bu vesileyle 2025 yılına daha büyük umutlarla giriyoruz. Bugün yine sabah birçok alana giderek inşaatlarımızı yerinde gördük ve her bir rezerv alanımız dahil olmak üzere şehrimizin her bir tarafında binalarımız yükseliyor. Böylelikle umutlarımız da yeşeriyor. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, şehrimizin milletvekillerine ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."
Göreve geldiklerinde ilk olarak depremde evleri ve iş yerleri yıkılan hemşehrilerine en kısa sürede kalıcı konutlarını teslim etmeyi hedeflediklerini anlatan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami, "Malatya'mız TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da destekleriyle ihale süreçlerini hızlandırdık. Kentimizde 49 rezerv alanı ilan edildi. Bir taraftan da konutlarımızı teslim ediyoruz. Kırsalda 3 bin 100 konutun kurasını çektik. Kırsal konutları çok da hızlı yapılıyor." dedi. Malatya’da ekim ayında 5 bin konut daha hak sahiplerine teslim edilmişti.