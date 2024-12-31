Vali Yavuz, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılının başta Malatya olmak üzere ülkeye sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti. Yeni yılın umutların büyüdüğü, geleceğe olan inancın pekiştiği bir yıl olmasını dileyen Yavuz, şöyle devam etti: "Malatya'mız için 2025 yılı bir milat olacak. Depreme ve afete dirençli yeni konutların ve iş yerlerinin teslim edileceği bir yıl olacak. Bu vesileyle 2025 yılına daha büyük umutlarla giriyoruz. Bugün yine sabah birçok alana giderek inşaatlarımızı yerinde gördük ve her bir rezerv alanımız dahil olmak üzere şehrimizin her bir tarafında binalarımız yükseliyor. Böylelikle umutlarımız da yeşeriyor. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, şehrimizin milletvekillerine ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."