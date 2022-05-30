Özgün Manisa güne "kır papatyası" ile başladı
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Manisa güne "kır papatyası" ile başladı

Manisa'da kırlardan topladıkları papatyaları kurutarak satan kadınlar, ek gelir elde ediyor. Toplandıktan sonra kurutulan papatyaları aktarlarda özellikle çay olarak satan kadınların açıklamaları haberimizde. İşte, detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Manisa haber: Manisada kadınların kır papatyası mesaisi başladı
AA
Arşiv
Manisa haber: Manisada kadınların kır papatyası mesaisi başladı
AA
Arşiv
Manisa haber: Manisada kadınların kır papatyası mesaisi başladı
AA
Arşiv
Manisa haber: Manisada kadınların kır papatyası mesaisi başladı
AA
Arşiv
Manisa haber: Manisada kadınların kır papatyası mesaisi başladı
AA
Arşiv
Manisa haber: Manisada kadınların kır papatyası mesaisi başladı
AA
Arşiv
Manisa haber: Manisada kadınların kır papatyası mesaisi başladı
AA
Arşiv

Manisa'nın Demirci ilçesinde kırlardan topladıkları papatyaları kurutarak satan kadınlar, ek gelir elde etme imkanı buluyor.

YAYLALARDA PAPATYALAR

Kışlak, Yavaşlar, İmceler, Danışmentler, Gürçeşme, Elek, Esenyurt, Ulacık ve Rahmanlar mahallelerindeki kadınlar, sabah ve akşam saatlerinde yaylalara giderek doğada yetişen papatyaları topluyor.

Çocukların da katıldığı papatya kesiminde çiçekler, gelecek yıl da aynı yerde yetişmeleri için köklerinden alınmıyor.

Kırdan toplandıktan sonra çuvallara doldurularak evlere getirilen papatyalar, teras ve balkonlara serilerek kurutuluyor.

PAPATYALAR ÇAY OLARAK DA SATILIYOR

İlçeye gelen tüccarlara kilogramı 60 liradan satılan papatyalar, özellikle çay için aktarlara gönderiliyor.

Kışlak Mahalle Muhtarı Mahmut Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, papatyanın bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu dile getiridi.

Papatya toplayan kadınlardan Asya Erdem ise bu işi yıllardır yaptıklarını dile getirerek, "Günde 1 leğen topluyoruz. Kurutulmuş 1 çuval papatya 8 ila 10 kilogram ağırlığında oluyor. Makasla kesiyoruz papatyalarımızı. Gelecek yıl da tohumu kalsın diye kökünden ayırmıyoruz." diye konuştu.

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