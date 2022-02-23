Özgün Maske zorululuğu ne zaman kalkacak?
ÖZGÜN HABERLER

Maske zorululuğu ne zaman kalkacak?

Maske zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Maske takma zorunluluğunun kalkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, Bilim Kurulu'ndan gelecek açıklamalarıı bekliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada bulaş riskini azaltmak amacıyla maske kullanılması zorunlu hale getirilmişti. Pandemide bulaş seyrinin yavaşlaması ve aşılanma oranının artması ile birlikte "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusu sorgulanıyor. Peki, maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin bir karar açıklandı mı? Maske zorunluluğu kalktı mı? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Maske zorunluluğu kaldırılacak mı? Maske zorunluluğu ne zaman bitecek?
Özgün

Koronavirüs salgınının başından beri maske takmak zorunluluğu ve bir dizi önlem kararı alınmıştı. Ancak aşılamanın hızlanması ve vaka sayılarındaki düşüşler nedeniyle tedbirler genişletilmeye başlandı. Bu kapsamda maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor.

MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti.

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir." bilgisine yer verildi.


Türkiye'nin 23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Risk gruplarına odaklanmalıyız' çağrısı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Risk gruplarına odaklanmalıyız' çağrısı
Evleri harabeye döndü

Evleri harabeye döndü

​Ukraynalılar korku içinde.
Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi

Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi

​Kısıtlamalar yeniden değerlendirilecekti.
AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor: Muhalefetin birleşmesi olumlu

​Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'yı durdurmalıyız.

​Büyükelçilik Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Erdoğan'dan Putin'e: Minsk Anlaşması çerçevesinde sonuca varılmalı.

​Ermenistan'la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

​Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan.
Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'da gaz fiyatlarının yüzde 10 artmasına neden oldu
Ekonomi

Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'da gaz fiyatlarının yüzde 10 artmasına neden oldu

Ukrayna ve Rusya arasında haftalardır devam eden gerginliğin bir krize dönüşmesinin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları bugün de yüzde 10’dan fazla artış gösterdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı BM'yi eyleme geçmeye çağırdı: Kınama yeterli değil
Dünya

Ukrayna Dışişleri Bakanı BM'yi eyleme geçmeye çağırdı: Kınama yeterli değil

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), Ukrayna gündemiyle toplandı. Toplantıda BM'ye hitap eden Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba kimliklerinin Rusya tarafından yok edilmeye çalışıldığını belirterek kurula eylem çağrısında bulundu. Kuleba, "BM şu an kararlı eylemlere geçme ve Putin'e karşı gücünü kullanma yolunu seçerse Rusya'nın duracağını düşünüyorum. Ukrayna uluslararası topluluktan kararlı ve orantılı eylemler beklemektedir. Sadece kınama yeterli değil" ifadelerini kullandı.
Akşener'in 'vurgun' iftirasına PTT'den yanıt: Otomatik dolum talimatıyla masrafsız işlem yapılabilir
Gündem

Akşener'in 'vurgun' iftirasına PTT'den yanıt: Otomatik dolum talimatıyla masrafsız işlem yapılabilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün yaptığı açıklamada, PTT üzerinden HGS satışı yapan bir şirketten yetkilendirme ücreti alınmadığını öne sürdü. Akşener'in iddialarına ilişkin PTT'den yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız HGS etiketlerini PTT AŞ. şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketleri müşterilerine verilmektedir. Dolayısıyla bankaların kendi müşterileri bankaların kendi dolum kanalları üzerinden dolum yapmaktadır." denildi. Açıklamada, HGS mobil uygulamasını üzerinden kredi kartına otomatik dolum talimatı veren müşterilerin masrafsız olarak işlem yapabildiği vurgulandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.