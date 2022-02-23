Maske zorululuğu ne zaman kalkacak?

Koronavirüs salgınının başından beri maske takmak zorunluluğu ve bir dizi önlem kararı alınmıştı. Ancak aşılamanın hızlanması ve vaka sayılarındaki düşüşler nedeniyle tedbirler genişletilmeye başlandı. Bu kapsamda maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor.

MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti.

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir." bilgisine yer verildi.